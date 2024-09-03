В Екатеринбурге осудили югорчанина, спонсировавшего террористов

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил к 12 годам колонии строгого режима 37-летнего жителя Сургутского района Асламека Габитова за финансирование терроризма, сообщают в РУФСБ по Тюменской области.

В ФСБ установили причастность осужденного к оказанию финансовой помощи членам международной террористической организации — он переводил им деньги, после этого СКР ХМАО возбудил и расследовал уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, в отношении жителя Лянтора было возбуждено два дела по ч. 1 ст. 208 УК РФ (финансирование незаконного вооруженного формирования) и ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

"В ходе предварительного следствия установлено, что осужденный, разделяя идеологию террористической организации, переводил денежные средства на счета банковских карт, находящихся в пользовании участников террористической организации. Денежные средства использовались для материального обеспечения незаконного вооруженного формирования", - говорится в сообщении.

Приговор суда вступил в законную силу.