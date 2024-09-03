Бастрыкин заинтересовался бандой мигрантов, нападающих на жителей Екатеринбурга

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался бесчинствами мигрантов в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, из социальных медиа стало известно, что в столице Урала группа молодых людей, состоящая из выходцев из Таджикистана, беспричинно нападает на местных жителей. Также банда приезжих совершает противоправные действия, снимая все происходящее на камеру.

СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ). Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального ведомства Константину Мирошниченко доложить о ходе расследования и уже установленных обстоятельствах.

Напомним, накануне сразу два инцидента, произошедшие в Екатеринбурге, оказались в центре внимания Александра Бастрыкина.