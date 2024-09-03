03 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

Минобороны: Остановлено продвижение ВСУ на одном из участков курского приграничья

Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота остановили продвижение колонны ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, противник в районе одного из населенных пунктов на бронеавтомобилях нарвался на позиции российских военных, но морпехи группировки войск "Север" "жестко остановили продвижение колонны украинских вооруженных формирований".

Уточняется, что военнослужащие морской пехоты устроили засаду продвигающейся колонне ВСУ, разгромили противника и полностью остановили его продвижение на данном участке.

ВСУ 6 августа начали масштабную наземную атаку на Курскую область. 7 августа начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что "продвижение ВСУ вглубь России на курском направлении остановлено силами подразделений группировки войск "Север" и ПС ФСБ". Герасимов пообещал разгромить силы ВСУ, проникшие в Курскую область.

12 августа власти в РФ официально признали, что глубина проникновения ВСУ составила 12 км, ширина 40 км. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. По его словам, под контролем противника находятся 28 населенных пунктов и "в оккупации" оказались 2 тысячи человек, "о судьбе которых мы ничего не знаем".

Президент России заявил, что "с Киевом, атакующим мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не о чем говорить". Глава государства сообщил, что будет дана оценка событий, происходящих в Курской и Белгородской областях, "противник получит достойный ответ".

Теги: всу, морпехи, курское приграничье


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