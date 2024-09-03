Пропавший в Сибири вертолет совершил жесткую посадку в Бурятии

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что вертолет Ми-8 авиакомпании "Баргузин", летевший санитарным рейсом, совершил жесткую посадку в 85 км от Иркутска.

"На борту - медики и экипаж, экипаж вышел на связь, все живы, у двоих, предварительно, незначительные травмы, остальные не пострадали. Сейчас ведутся мероприятия поиска и спасения", - написал Цыденов в своем telegram-канале.

Ранее стало известно, что борт пропал с радаров на границе Бурятии и Иркутской области.