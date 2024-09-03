03 Сентября 2024
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Экс-директор ЗиДа пытается добиться УДО

Пермский краевой суд назначил дату рассмотрения апелляции экс-исполнительного директора машзавода имени Дзержинского (ЗиД) Егора Заворохина. Заворохин пытается обжаловать отказ в условно-досрочном освобождении, передает корреспондент Накануне.RU.

Дело будет рассмотрено 19 сентября.

По данным "Ъ", 9 августа Мотовилихинский суд Перми рассмотрел ходатайство об УДО. Защита Егора Заворохина настаивала, что он отбыл необходимую для освобождения часть срока, содержится не в колонии, а в облегченных условиях в СИЗО и не нарушает порядка отбывания наказания. Против освобождения выступила прокуратура. В ведомстве отметили, что поведение осужденного не является стабильным, вместе с поощрениями он также имел взыскания, меры к возмещению ущерба недостаточны.

Бывший исполнительный директор ФГУП Егор Заворохин был осужден за участие в хищении денежных средств завода в 2019 году. Суд установил, что подконтрольное ему "Энергоресурс" продавало заводу теплоэнергию по завышенным ценам. Ущерб от совершения преступления составил около 140 млн руб. Заворохин был приговорен к 6,5 года лишения свободы. В 2023 году суд отклонил ходатайство осужденного об условно-досрочном освобождении. В настоящее время он отбывает наказание в СИЗО №1 в Перми.

14 августа 2023 года арбитражный суд края признал Егора Заворохина несостоятельным. Основанием стала задолженность экс-депутата перед его шурином Сергеем Федорцом в 2,7 млн руб.

Напомним, "Курганприбор" выкупил обанкротившееся "Машиностроительный завод им. Дзержинского" в декабре прошлого года. Цена актива составила 725 млн руб.

Теги: Егор Заворохин, банкрот, ЗиД, УДО


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