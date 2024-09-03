Mash: Лариса Долина попросила госзащиту из-за угроз на фоне суда

Певица Лариса Долина на фоне ситуации с судебным процессом, связанным с продажей ее квартиры, попросила госзащиту из-за постоянных угроз в ее адрес, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, Долина обвинила новую хозяйку квартиры "в наивности, неосмотрительности и постоянном давлении" и в том, что та "была недостаточно бдительна при покупке, не задавала вопросов". Утверждается, что сейчас женщина заставляет Долину освободить жилье и забрать иск.

По делу о мошенничестве с квартирой Долиной задержана 53-летняя женщина-курьер. Она забрала у Долиной часть денег и перевела мошенникам.

По словам полицейских, мошенники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, с апреля по 25 июля вводили в заблуждение артистку и убеждали ее перевести накопления на "безопасные счета".

Долину ввели в заблуждение под предлогом перевода денег на безопасные счета и склонили к передаче денег с продажи квартиры в Москве курьеру.