Челябинские экстремалы померятся силами со сборной России в День города

На этой неделе, 5, 6 и 7 сентября, в Челябинске пройдет первенство России по BMX среди андеров и баттлы между сильнейшими райдерами Урала и страны. Экстремалы соберутся в скейт-парке RCC Extreme, построенном Русской медной компанией возле ледовой арены "Трактор".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, среди уже заявленных судей и участников известные экстремалы: чемпион России 2024 года в дисциплине самокат-парк Илья Кузьминов (Москва), BMX райдер, пятикратный чемпион России, участник Олимпийских игр Константин Андреев (Московская область), призер чемпионата России по BMX-фристайлу Артем Агарков (Московская область) и другие сильнейшие спортсмены страны.

Тренировки и квалификационные заезды начнутся в четверг, 5 сентября. Финалы состоятся в субботу, 7 сентября, а сильнейшая шестерка райдеров по итогам попадет в сборную России. В этот же день на площадке RCC Extreme пройдут баттлы между сборными Урала и России. Своими навыками будут мериться лучшие экстремалы в дисциплинах самокат-парк, самокат-стрит и BMX-стрит.

Помимо выступлений профессиональных спортсменов, зрителей ждет большое количество развлечений и активностей. Среди них фотозоны, зоны граффити, уличные танцы, зона кастомизации одежды, игровая зона, автограф-сессия, а также розыгрыши фирменного мерча RCC Extreme.

В качестве подарка спортсменам и жителям Челябинска 7 сентября, в честь Дня города, на закрытии соревнований, организованных Русской медной компанией в парке RCC Extreme, выступит популярный российский дуэт HammAli & Navai. За разогрев публики будут отвечать шоу-оркестр Духовая банда JUST BRASS, музыкальный дуэт Lovanda из Москвы, барабанщик Дмитрий Даринский и танцевальные проекты LEGION 96 и MAD FLAVA.

Программа 7 сентября

12:00 – 12:55 Баттл самокат-стрит (4x4). Сборная Урала и Сборная России.

13:00 – 13:45 Баттл BMX-стрит (4x4). Сборная Урала и Сборная России.

13:50 – 14:20 Самокат парк (личный зачет).

14:40 – 15:00 Торжественное открытие первенства РФ ВМХ фристайл-парк.

15:00 – 16:30 Первенство РФ по BMX (финалы среды юниоров и юниорок).

19:00 – 22:00 Вечернее шоу, выступление звезд.