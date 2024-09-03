03 Сентября 2024
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Образование Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Кадры высококвалифицированных рабочих и инженеров Южный Урал готовит на инновационном уровне

В День знаний и первый день учебного года в Челябинской области прошло сразу несколько важных для образовательной системы не только региона, но и страны событий.

Так, в День знаний Алексей Текслер участвовал в открытии факультета «Мехатроники и робототехники» на базе ЮУрГУ. Это совместный проект вуза и Челябинского кузнечно-прессового завода. В рамках факультета студенты будут учиться по уникальным образовательным программам по десяти направлениям.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

«Это, действительно, большое, знаковое событие не только для Челябинской области, но и для всей нашей страны. Когда мы говорим о будущем, мы говорим о том, что одно из самых важных направлений - это наш технологический суверенитет. Добиться его без новых, современных технологий невозможно. Робототехника - это то направление, которое создает конкурентное преимущество для любой страны», - сказал в приветствии студентам губернатор Южного Урала.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Учебный семестр на новом факультете начинают 295 студентов. Ректор ЮУрГУ Александр Вагнер отметил большой интерес молодых людей к новой специальности: «В этом году поступили ребята с очень высокими баллами, конкурс был большой, так как данное направление вызвало у них большой интерес».

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Глава региона в ходе осмотра аудиторий, экскурсию по которым проводил робот-экскурсовод, подчеркнул, что предприятие и вуз намерены совместно развивать проекты в рамках межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинске. В планах - создание научно-производственной ассоциации машиностроения и робототехники (НПА «МИР»), лабораторий.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Кроме того, ЧКПЗ стал индустриальным партнером целого ряда губернаторских инженерных классов в школах и лицеях региона. Предприятие активно работает с учреждениями среднего профобразования, является участником проекта «Профессионалитет».

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Подчеркнем, что на данный момент Южный Урал – лидер в стране по этой программе, в регионе действует 17 центров проекта «Профессионалитет», открытых на базе колледжей и техникумов.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

И уже в первый день нового учебного года Алексей Текслер посетил Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум, который также участвует в проекте «Профессионалитет». Здесь открыт образовательно-производственный кластер по отрасли «Металлургия», обновлены мастерские и запущена работа по востребованным программам совместно с индустриальными партнерами проекта - ЧТПЗ, ТМК ЭТЕРНО и ТМК - Трубопроводные решения.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Директор техникума Евгений Валахов презентовал новое оборудование: роботизированную, ручную полуавтоматическую, аргонодуговую сварки, эмуляторы сварочных технологий и др.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

«Престиж нашего техникума растет. В этом году на программу „Профессионалитет“ конкурс составил три человека на место. Перед нашими студентами открывается большая дорога в будущее: у нас прекрасная материально-техническая база, компетентные преподаватели и отличные индустриальные партнеры. Наши старшекурсники уже сейчас имеют трудовую книжку, большую зарплату и уверенно смотрят в будущее», — рассказал губернатору Евгений Валахов.

После экскурсии по техникуму Алексей Текслер и директор АО «Челябинский трубопрокатный завод» Евгений Губанов приветствовали студентов и преподавателей на торжественной линейке.

«Наше среднее профессиональное образование в регионе развивается очень активно, в том числе благодаря президентской программе «Профессионалитет». Ценность рабочей профессии растет, растут заработные платы, растет престиж рабочих специальностей. Для нашего индустриального и инновационного региона это крайне важно. Становитесь настоящими профессионалами», - напутствовал присутствующих Алексей Текслер.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Напомним, федеральный проект «Профессионалитет» реализуется в Челябинской области с 2022 года. В новом учебном году к 8 образовательно-производственным центрам (кластерам) присоединились еще 5 кластеров по отраслям «Машиностроение», «Топливно-энергетический комплекс», «Индустрия робототехники», а также по отрасли «Клиническая и профилактическая медицина». В 2025 году запустят еще 4 кластера – в горнодобывающей отрасли, атомной промышленности и металлургии в Сатке, Аше, Юрюзани и Пласте.

Еще один образовательный проект стартовал в первый день учебного года в Челябинске. Новый факультет на базе ЮУрГУ стал результатом совместного проекта вуза и ПГ «Конар».

(2024)|Фото: t.me/poolN74

«Здесь будет готовиться элита металлургии, машиностроения. Объединение усилий университета и индустриального партнера дает замечательный результат: современную материально-техническую базу и возможность полученные знания максимально быстро применить на практике», - отметил губернатор.

Семестр на новом факультете начинают 104 студента, которые будут обеспечены местами для практики на производстве, начиная с 1-го курса, планируется организация посещений ведущих предприятий РФ и гарантированное трудоустройство выпускников.

Валерий Бондаренко – директор ГП «Конар» вспомнил, как и сам стал первокурсником 45 лет назад в альма-матер.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

«Через пять лет вы придете на предприятие и, наверное, поначалу будете нам мешать, но через 15—20 лет именно вы будете определять инженерную и технологическую политику не только нашего предприятия, но и всей страны», — напутствовал студентов Валерий Бондаренко.

Формирование факультета «Машиностроение и технологии» призвано перезапустить базовые отрасли машиностроения в регионе на новом инновационном уровне. Профессорско-преподавательский состав проходит обучение, в том числе в «Сколково». Появится новая дисциплина «Динамические машины». Предполагаются и новые партнеры проекта - в нефтеперерабатывающей отрасли заинтересована подключиться компания «Транснефть» и др.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Губернатор в заключении акцентировал, что инженерный кадровый потенциал – ценный ресурс для развития региона, поэтому программы подготовки начинаются со школьной скамьи. В прошлом году открылись первые губернаторские инженерные классы в школах области. У каждого из них уже имеются индустриальные партнеры. В ЮУрГУ открылась передовая инженерная школа «Сердце Урала». Также инженерное направление будет одной из основных составляющих челябинского межуниверситетского кампуса.

Теги: профессионалитете, алексей текслер, рабочие профессии, подготовка кадров, юургу, инженерные кадры


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