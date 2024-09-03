В Крыму наказан террорист, который должен был нарушить воинские перевозки

Житель Севастополя наказан за попытку устроить в Крыму диверсию через подрыв транспортной инфраструктуры полуострова.

"Южным окружным военным судом террорист осужден и приговорен к 16 годам лишения свободы", - сообщает центр общественных связей ФСБ.

Напомним, о задержании мужчины стало известно в сентябре 2023 г. Агент украинской разведки с помощью диверсии на железной дороге планировал нарушить воинские перевозки. Злоумышленник собирал сведения о размещении на полуострове объектов и подразделений Минобороны России и готовил теракт на объекте железнодорожного транспорта. В тайнике изъяли самодельное взрывное устройство на основе иностранного пластичного взрывчатого вещества.