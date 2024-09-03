Дрон ВСУ атаковал храм в Белгородской области

В результате атаки ВСУ поврежден Храм Святителя Николая в селе Грузское Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, FPV-дрон нанес удар по зданию храма. В результате взрыва загорелся купол храма. Пожарные уже потушили очаг возгорания.

Кроме того, в Шебекино БПЛА ударил по коммерческому предприятию. В результате атаки второго беспилотника в одном частном доме повреждена кровля и выбиты окна. В селе Ржевка дрон нанес удар по территории предприятия. Повреждены два автомобиля, еще одна машина полностью сгорела.

Ранее сообщалось, что вечером 2 сентября украинские БПЛА попытались атаковать аэродром в Твери. По дронам открыли огонь из автоматов, также работали средства ПВО. По словам очевидцев, взрывы прозвучали накануне около 23 часов по московскому времени в микрорайоне Мигалово.