Виталий Хоценко сообщил об открытии сразу 70 новых центров «Точка роста» в Омской области

Губернатор Омской области сообщил об открытии образовательных центров естественно-научной и технологической направленностей в 29 муниципальных районах.

Средства на ремонт помещений всех центров по решению Губернатора Омской области выделены из регионального бюджета. Оснащение учебным оборудованием финансировалось федеральным бюджетом, сообщили в пресс-службе Правительства региона.

В Омской области ранее уже было создано 300 центров «Точка роста», где проводятся уроки физики, химии, биологии, информатики и технологии. Теперь возможность учиться на современном оборудовании появилась дополнительно у школьников других малых сёл и деревень. Таких центров в регионе с началом учебного года стало уже 370. Таким образом современное образовательное пространство есть в каждой второй сельской школе Омской области.

«Благодаря национальному проекту «Образование», который был инициирован нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, в новом учебном году в 29 районах Омской области открылось 70 центров «Точка роста». Еще два - в Называевском и Усть-Ишимском районах - откроем в ближайшее время. В центрах ребята изучают физику, химию, биологию, информатику и технологию», - отметил Виталий Хоценко.

В Называевском районе центр начнет действовать до 15 сентября, а в Усть-Ишимском районе подрядчик завершит работы к концу этого месяца.

Пять новых центров появились в школах Большереченского и Муромцевского районов, по четыре созданы в Калачинском, Любинском, Одесском и Омском районах, по три центра открылись в школах Исилькульского, Кормиловского, Москаленского, Нововаршавского, Оконешниковского, Русско-Полянского, Саргатского и Черлакского районов, по два – в школах Азовского, Крутинского, Таврического, Тюкалинского и Шербакульского районов.