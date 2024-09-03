В Америке связали потепление и разрушение мостов

В Америке экстремальная жара и участившиеся наводнения, связанные с изменением климата, ускоряют разрушение мостов, построенных до 1960 г. Таких в Новом Свете четверть.

Под напором воды рухнул железнодорожный мост, соединяющий штат Айова с Южной Дакотой, а в Льюистоне (штат Мэн) мост закрыли после того, как от колебаний температуры просел тротуар. Становится так жарко, что элементы, на которых держатся бетон и сталь, и сами мосты могут буквально развалиться как игрушечные.

Министр транспорта США Пит Буттиджич отметил, что речь идет об инфраструктуре, которая, "возможно, была спланирована, спроектирована и построена десятилетия назад", и ее "обновление занимает больше всего времени", приводит РБК сведения издания The New York Times.