Тюменская область представит свою продукцию на крупнейшей агропромышленной выставке Уральского Федерального округа

Тюменская область представит свою продукцию на крупнейшей агропромышленной выставке Уральского Федерального округа, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Межрегиональное мероприятие пройдет в Ханты-Мансийске в конгрессно-выставочном центре "Югра-Экспо" с 26 по 28 сентября. Свои достижения представят агрохолдинги и сельхозпредприятия Югры, Ямала, Курганской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей.

29 августа состоялось установочное совещание, на котором была презентована концепция участия региона в мероприятии.

"Тематика 80-летия Тюменской области — связующее звено в оформлении выставочногопространства нашего региона. В рамках экспозиции будет представлена, как современная сельскохозяйственная продукция, так и рассказано об истории наших уникальных производств. У нас есть ряд предприятий, деятельность которых неизменно связана с вехами развития нашей области", - прокомментировал заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов:

В рамках работы выставки запланирован образовательный трек, закупочные сессии с участием крупнейших торговых сетей Югры, насыщенная программа деловых переговоров, жители округа также смогут приобрести продукцию тюменских производителей.

Мероприятие проводится при поддержке Полномочного представителя Президента России в УрФО.