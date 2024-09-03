03 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

В Сочи спасатели нашли заблудившихся туристов из Екатеринбурга

В Сочи спасатели помогли уральским туристам, заблудившимся на местном хребте.

Как сообщили Накануне.RU в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России, через службу 112 туристы передали, что заблудились на склоне хребта Аибга. Со слов мужчины с сыном выходило, что они начали пеший маршрут с верхней станции канатной дороги курорта "Красная Поляна" и хотели выйти на Черничную тропу Сочинского национального парка. Решив сократить путь, уральцы попали на крутой склон, выйти с которого самостоятельно уже не смогли.

Туристы из Екатеринбурга, заблудившиеся на хребте Аибга(2024)|Фото: ЮРПСО МЧС России

По данным геолокации спасатели Южного РПСО МЧС России и горного курорта "Красная Поляна" нашли туристов на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря. Затем "потеряшек" вывели на территорию курорта.

Выяснилось, что на отдых в Сочи отец с 17-летним сыном приехали из Екатеринбурга. На канатке их спустили до служебного автомобиля МЧС и доставили в город.

Теги: туристы, спасатели, поиски, Сочи, Екатеринбург


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