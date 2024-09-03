Участник попытки высадки украинского десанта в Крыму получил солидный срок

В Ростове-на-Дону наказан участник подразделения спецназначения Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Александр Любас.

Он получил 20 лет колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, сообщили ТАСС в Южном окружном военном суде.

Любас был членом группы, которая должна была высадиться в Черноморском районе Крыма, а также снять на фото и видео установку там государственного флага Украины, после чего диверсанты должны были напасть на бойцов армии России.