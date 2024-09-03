В Раде не исключают быстрого оставления Красноармейска и Димитрова

Если киевский режим не предпримет в Донбассе каких-то быстрых и решительных действий, освобождение российскими войсками агломерации Красноармейск (Покровск) - Димитров (Мирноград) будет достаточно быстрым. Об этом заявил член комитета Рады по нацбезопасности и обороне Сергей Рахманин.

При этом потеря Украиной Красноармейска не приведет к обвалу фронта, заявил секретарь комитета Роман Костенко. По его словам, "никакой катастрофы 100% не случится", лишь бы это затем "не привело к серии катастроф, которые повлекут дальнейшие поражения". То есть в Киеве подготавливают население к возможной утрате ряда городов, считают многие эксперты.

На Западе пишут, что бои за Красноармейск могут начаться уже до конца сентября, а в ближайшие месяцы режиму угрожает отступление с территории по широкому фронту. Нападение же на Курскую область все чаще характеризуется как очень рискованное предприятие с неясными целями.

Российские войска активно продвигаются в Донбассе на разных участках. Зеленский снова заявил об очень сложной ситуации. Российский политолог Сергей Марков отмечает, что Зеленский явно растерян. Он каждый день уже 10 дней оправдывается по поводу вторжения в Курскую область и рассказывает, что в Донбассе российская армия не стала наступать быстрее, хотя все знают, что он лжет.

"Если политик каждый день явно для всех лжет по какой-то одной теме - значит, он буквально шокирован и растерян и не знает что делать", - пишет Марков.

Российский обозреватель Юрий Подоляка считает, что ВС РФ проводят первую с 2022 года стратегическую наступательную операцию с 2022 года. И специально несколько притормозили наступление в направлении Димитрова, чтобы сосредоточиться южнее, где главной целью является разгром украинских войск. Видимо, согласно этому плану ВС РФ и приступили к штурму Селидово и Украинска. Только после после установления контроля над южным флангом группировка "Центр" начнет наступление на Красноармейск и Димитров. Параллельно части группировки "Восток" пытаются прорвать фронт в районе Угледара.