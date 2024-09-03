В Раде не исключают быстрого оставления Красноармейска и Димитрова

03 Сентября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Дурову все же приготовили стул с пиками

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Армия и ВПК В России Донецкая Народная Республика
Фото: Накануне.RU

В Раде не исключают быстрого оставления Красноармейска и Димитрова

Если киевский режим не предпримет в Донбассе каких-то быстрых и решительных действий, освобождение российскими войсками агломерации Красноармейск (Покровск) - Димитров (Мирноград) будет достаточно быстрым. Об этом заявил член комитета Рады по нацбезопасности и обороне Сергей Рахманин.
Читайте также:

При этом потеря Украиной Красноармейска не приведет к обвалу фронта, заявил секретарь комитета Роман Костенко. По его словам, "никакой катастрофы 100% не случится", лишь бы это затем "не привело к серии катастроф, которые повлекут дальнейшие поражения". То есть в Киеве подготавливают население к возможной утрате ряда городов, считают многие эксперты.

На Западе пишут, что бои за Красноармейск могут начаться уже до конца сентября, а в ближайшие месяцы режиму угрожает отступление с территории по широкому фронту. Нападение же на Курскую область все чаще характеризуется как очень рискованное предприятие с неясными целями.

Российские войска активно продвигаются в Донбассе на разных участках. Зеленский снова заявил об очень сложной ситуации. Российский политолог Сергей Марков отмечает, что Зеленский явно растерян. Он каждый день уже 10 дней оправдывается по поводу вторжения в Курскую область и рассказывает, что в Донбассе российская армия не стала наступать быстрее, хотя все знают, что он лжет.

"Если политик каждый день явно для всех лжет по какой-то одной теме - значит, он буквально шокирован и растерян и не знает что делать", - пишет Марков.

Российский обозреватель Юрий Подоляка считает, что ВС РФ проводят первую с 2022 года стратегическую наступательную операцию с 2022 года. И специально несколько притормозили наступление в направлении Димитрова, чтобы сосредоточиться южнее, где главной целью является разгром украинских войск. Видимо, согласно этому плану ВС РФ и приступили к штурму Селидово и Украинска. Только после после установления контроля над южным флангом группировка "Центр" начнет наступление на Красноармейск и Димитров. Параллельно части группировки "Восток" пытаются прорвать фронт в районе Угледара.

Теги: всу, красноармейск, димитров


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети