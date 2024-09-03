В Сибири сошли с рельсов шесть вагонов с углем
На станции "Шахтерская" (Забайкальский край) сошли с рельсов шесть вагонов с углем. Это произошло в 9.00 по местному времени.
Сход произошел на путях необщего пользования, примыкающих к станции "Шахтерская" Забайкальской железной дороги. Движение поездов не приостанавливали. Пострадавших нет. Идут восстановительные работы.
На место выехал Борзинский транспортный прокурор Никита Приходько. Причины и обстоятельства случившегося предстоит выяснить, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.