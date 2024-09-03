В Тюмени почти сутки искали восьмилетнего мальчика

В Тюмени около суток искали восьмилетнего мальчика. Ребенок пропал 2 сентября в микрорайоне "Комарово". Пост о его пропаже был опубликован в региональной группе поискового отряда "ЛизаАлерт", передает корреспондент Накануне.RU.

В ориентировке сообщалось, что на момент пропажи мальчик был одет в зеленую футболку и серые спортивные штаны.

Утром, 3 сентября в группе уточнили, что мальчик найден. Обстоятельства его исчезновения не раскрываются.

"Найден. Жив", — указано в официальном паблике поискового отряда.