Власти Венесуэлы назвали арест самолета Мадуро в Доминикане пиратством США

Власти Венесуэлы обвинили США в пиратстве после конфискации самолета президента страны Николаса Мадуро в Доминикане.

2 сентября США арестовали самолет президента Венесуэлы в Доминикане и переправили его во Флориду. В американском минюсте заявили, что воздушное судно конфисковали из-за нарушения законов о санкциях.

В заявлении правительства Венесуэлы говорится, что "власти США вновь прибегли к преступным действиям, которые нельзя квалифицировать иначе как пиратство», передает РИА Новости. По мнению властей Венесуэлы, Штаты оправдывают свои действия "принудительными мерами, которые они в одностороннем и незаконном порядке вводят по всему миру".

В августе Верховный суд Венесуэлы вынес решение о признании Николаса Мадуро избранным президентом на срок 2025-2031 годы. В конце июля в центре Каракаса вспыхнули акции протеста и беспорядки. Протестующие обвинили власти в фальсификации результатов президентских выборов, на которых победил действующий президент Николас Мадуро. Сам он заявил, что в Венесуэле "пытаются организовать фашистский и контрреволюционный государственный переворот". Запад не признал результаты выборов, пригрозив Мадуро ответственностью за отказ покинуть пост.