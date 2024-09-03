Медведев сообщил, сколько будет стоить жизнь тех, кто арестует Путина

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал "обеспокоенность Евросоюза" по поводу визита президента Владимира Путина в Монголию. Бывший премьер-министр оценил жизнь тех, кто посмеет исполнить ратифицированное в различных странах, среди которых есть и Монголия, решение Международного уголовного суда (МУС) об аресте Путина, если он прибудет в такое государство.

"Типа, раз подписали юридически ничтожный статут МУС, выполняйте. Монголы послали МУС и евродегенератов в известном еще с XIII века российско-монгольском направлении. Я бы на месте судей и прокуроров этого недоделанного "суда" больше всего боялся того, что кто-то из безумцев попытается исполнить их незаконный ордер. В таком случае их жизнь будет стоить не дороже этой говенной бумажки", - написал Медведев в своем telegram-канале.

Ранее МУС выдал ордер на арест Владимира Путина. Теоретически, решения этого суда должны выполнять все страны, признающие его юрисдикцию. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил перед визитом Путина в Монголию, что "у России нет проблем по вопросу признания этой страной юрисдикции Международного уголовного суда".