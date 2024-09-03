03 Сентября 2024
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Медведев сообщил, сколько будет стоить жизнь тех, кто арестует Путина

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал "обеспокоенность Евросоюза" по поводу визита президента Владимира Путина в Монголию. Бывший премьер-министр оценил жизнь тех, кто посмеет исполнить ратифицированное в различных странах, среди которых есть и Монголия, решение Международного уголовного суда (МУС) об аресте Путина, если он прибудет в такое государство.

"Типа, раз подписали юридически ничтожный статут МУС, выполняйте. Монголы послали МУС и евродегенератов в известном еще с XIII века российско-монгольском направлении. Я бы на месте судей и прокуроров этого недоделанного "суда" больше всего боялся того, что кто-то из безумцев попытается исполнить их незаконный ордер. В таком случае их жизнь будет стоить не дороже этой говенной бумажки", - написал Медведев в своем telegram-канале.

Ранее МУС выдал ордер на арест Владимира Путина. Теоретически, решения этого суда должны выполнять все страны, признающие его юрисдикцию. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил перед визитом Путина в Монголию, что "у России нет проблем по вопросу признания этой страной юрисдикции Международного уголовного суда".

Теги: Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Монголия


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Ранее 02.09.2024 16:13 Мск Песков: У России с Монголией нет проблем, связанных с решениями МУС
Ранее 30.08.2024 12:47 Мск В Кремле не беспокоятся за визит Путина в Монголию, которая признает юрисдикцию МУС

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