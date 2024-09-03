Фигурант дела "Крокуса" жил с семьей в Свердловской области

Один из новых фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Хусейн Хамидов несколько лет проживал вместе с родителями и пятью братьями и сестрами в городе Артёмовский в Свердловской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего соседа семьи.

Супруги Хамидовы с детьми прожили в квартире на улице Дегтярева порядка трех лет. После расставания родителей Хамидов вместе с матерью покинул населенный пункт около 10 лет назад.

До этого дядя Хамидова рассказал, что фигурант дела имеет российское гражданство.

Ранее сообщалось, что пятеро новых фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холл" не находились в розыске в Таджикистане. 29 августа суд продлил арест Зубайдулло Исмаилову, Мустакиму Солиеву, Умеджону Солиеву, Шахромджону Гадоеву и Хусейну Хамидову (занесены в реестр террористов и экстремистов) до 1 декабря. Трое из них являются выходцами из Таджикистана. Фигуранты обвиняются в том, что обеспечили исполнителей теракта огнестрельным оружием. Их задержали в Дагестане в ходе спецоперации на территории Каспийска.