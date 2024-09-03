Пропавшую в Нижнем Тагиле школьницу не могут найти четвертые сутки

В Нижнем Тагиле продолжаются поиски пропавшей школьницы. 11-летнюю Анастасию полиция и добровольцы ищут уже четвертые сутки.

Напомним, девочка ушла на прогулку 31 августа, но домой так и не вернулась. С заявлением о пропаже ребенка обратился отец школьницы.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "ЛизаАлерт" Свердловской области, за прошедшую ночь в поисках приняли участие более 50 человек. Среди них сотрудники полиции и кинологи, добровольцы поисковых отрядов "ЛизаАлерт", "Скорпион" и "Феникс". Им помогали местные жители.

Было размещено более 200 ориентировок. Добровольцами проведен осмотр заброшенных зданий, подъездов, подвалов и колодцев.

"Зона поиска постепенно расширяется. За это время от неравнодушных жителей поступило несколько сообщений о том, что похожую девочку видели в разных районах города. К сожалению, ни одно из них не подтвердилось. Полиция и добровольцы также пока не нашли никакой информации, которая смогла бы привести к обнаружению Насти", - сообщили в "ЛизаАлерт".

Поиски продолжаются. Всех, кто видел похожую девочку или знает что-то о местонахождении Насти, просят обратиться по номеру 112, либо на "горячую линию" отряда "ЛизаАлерт: 8 (800) 700-54-52. Как отмечают поисковики, важна любая информация.