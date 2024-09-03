03 Сентября 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Пропавшую в Нижнем Тагиле школьницу не могут найти четвертые сутки

В Нижнем Тагиле продолжаются поиски пропавшей школьницы. 11-летнюю Анастасию полиция и добровольцы ищут уже четвертые сутки.

Напомним, девочка ушла на прогулку 31 августа, но домой так и не вернулась. С заявлением о пропаже ребенка обратился отец школьницы.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "ЛизаАлерт" Свердловской области, за прошедшую ночь в поисках приняли участие более 50 человек. Среди них сотрудники полиции и кинологи, добровольцы поисковых отрядов "ЛизаАлерт", "Скорпион" и "Феникс". Им помогали местные жители.

Было размещено более 200 ориентировок. Добровольцами проведен осмотр заброшенных зданий, подъездов, подвалов и колодцев.

Розыск 11-летней девочки в Нижнем Тагиле(2024)|Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"

"Зона поиска постепенно расширяется. За это время от неравнодушных жителей поступило несколько сообщений о том, что похожую девочку видели в разных районах города. К сожалению, ни одно из них не подтвердилось. Полиция и добровольцы также пока не нашли никакой информации, которая смогла бы привести к обнаружению Насти", - сообщили в "ЛизаАлерт".

Поиски продолжаются. Всех, кто видел похожую девочку или знает что-то о местонахождении Насти, просят обратиться по номеру 112, либо на "горячую линию" отряда "ЛизаАлерт: 8 (800) 700-54-52. Как отмечают поисковики, важна любая информация.

Теги: школьница, поисковики, Нижний Тагил


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Ранее 02.09.2024 08:14 Мск В Нижнем Тагиле накануне Дня знаний пропала 11-летняя школьница

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