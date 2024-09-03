03 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

Переработка — это нормально. Выявлена дискриминирующая норма оплаты труда учителей

Мизерные зарплаты учителей неслучайны и обусловлены дискриминирующими нормами, давно внесенными в законодательство. Об этом заявили участники образовательных отношений Нижнего Новгорода (название телеграм-канала).
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В результате анализа законодательства установлено, что образовательные власти поставили учителей в дискриминирующее положение еще в 2014 году, учтановив унизительные нормы по оплате труда, которые отличаются от всех прочих работников. Так, приказ Минобрнауки РФ от 22.12.2014 №1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре", содержит приложение, которое называется "Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников". Там устанавливается, что продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) для педагогических работников составляет не более 36 часов в неделю при учебной (преподавательской) работе 18 часов в неделю на ставку.

Но ключевым является примечание 4, согласно которому за педагогическую работу сверх установленной нормы часов за ставку "оплата производится из установленного размера ставки заработной платы пропорционально фактически определенному объему педагогической работы или учебной (преподавательской) работы", за исключением ряда случаев, когда учителям не может быть обеспечена учебная нагрузка на полную ставку.

Это в корне отличается от общих норм трудового законодательства, установленных для всех остальных работников, которым сверхурочная работа оплачивается по повышенному тарифу. Первые два часа переработки оплачиваются в полуторном размере, последующие часы - не менее чем в двойном. А по недавно принятым изменениям в Трудовой кодекс это нужно считать от зарплаты, а не от ставки. Но к учителям это, видимо, не относится.

"Получается, что педагогический работник получает оплату сверх нормы часов в одинарном размере и от ставки, а непедагогический – исходя из зарплаты (с учетом стимулирующих и компенсационных выплат) и в полуторном и даже двойном размере. Это ли не дискриминация учителей?!" - говорится в посте.

При этом дискриминация учителей носит двойной характер: когда работа сверх нормы оплачивается как обычная и когда это делается пропорционально ставке. Которая в большинстве регионов ниже МРОТ. Только за счет разных доплат и надбавок общая зарплата получается выше, а с учетом полутора-двух ставок выглядит и вовсе приличной. Однако это достигается только за счет чрезмерной нагрузки, а вот оплата сверх нормы является копеечной и рассчитывается от мизерной ставки зарплаты.

Напомним, средняя величина начисленной зарплаты учителя в России в 2023 году составила 55 тыс. рублей, а медианная - 43 тыс. В расчете на одну ставку "чистыми" (при средней нагрузке 1,65 ставки) это 29 тыс. и 23 тыс. рублей. соответственно. Лидер движения "Родная школа", член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Алексей Савватеев считает, что эта зарплата "несовместима с жизнью" и это позор для страны, которая не может обеспечить нормальную зарплату людям, которые обучают будущие поколения.

Теги: зарплата, учителя, дискриминация


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