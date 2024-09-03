Во Владивостоке начался IX ВЭФ

Во Владивостоке сегодня, 3 сентября, начался девятый Восточный экономический форум (ВЭФ). В его работе поучаствует президент России Владимир Путин.

В форуме поучаствуют более 6 тыс. человек из 76 стран и территорий. Владимир Путин выступит на пленарной сессии форума. В мероприятии вместе с ним примут участие премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн. Пленарное заседание форума запланировано на 15.00 по местному времени (8.00 мск) 5 сентября, пишет РИА Новости.

Восточный экономический форум – ведущая площадка для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мероприятия проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов, посвященных отношениям России с разными странами мира. В деловую программу Форума входят бизнес-диалоги с ведущими странами – партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также с АСЕАН – ключевой интеграционной группировкой активно развивающихся стран Юго-Восточной Азии.