Mash: БПЛА попытались атаковать аэродром в Твери

ВСУ попытались атаковать Тверскую область. Предварительно, ПВО сбила несколько воздушных целей, сообщил Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, взрывы прозвучали накануне около 23 часов по московскому времени в микрорайоне Мигалово.

Mash пишет, что украинские БПЛА попытались атаковать аэродром в Твери. По дронам открыли огонь из автоматов, также работали средства ПВО.

1 сентября силами ПВО Минобороны было сбито несколько украинских беспилотников, летевших на Москву. Один сбитый БПЛА в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение Московского нефтеперерабатывающего завода, произошел пожар.