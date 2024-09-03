Александр Моор обратился к тюменцам в День солидарности в борьбе с терроризмом

Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к тюменцам в День солидарности в борьбе с терроризмом, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Он отметил, что двадцать лет назад трагедия в школе Беслана потрясла мир и никого не оставила равнодушным. Это горе сплотило наше общество в противодействии всемирному злу. Глава региона подчеркнул, что в наше время Россия вновь переживает сложный этап противодействия распространению террористической угрозы.

"Принципы народного единства и национального согласия, неприятие любых форм экстремизма и человеконенавистничества всегда были и остаются основой развития российского общества, а сплоченность перед лицом угрозы – подтверждение его социальной зрелости и несгибаемой воли. Уверен, вместе мы преодолеем любые трудности, дадим достойный отпор любому врагу", – заявил Александр Моор.

Напомним, двадцать лет назад, 1 сентября 2004 года, начался один из самых чудовищных терактов в мировой истории — захват школы №1 в Беслане. Террористы захватили 1200 человек, большая часть которых состояла из женщин и детей. В течение нескольких дней боевики пытали, издевались над заложниками. Жертвами теракта стали 334 человека.