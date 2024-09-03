В Саратове умерла женщина, пострадавшая при атаке беспилотника на 38-этажный ЖК

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о смерти пострадавшей в результате атаки беспилотника на самарский ЖК Гульнары Темралиевой.

"Врачи неделю боролись за ее жизнь, но спасти девушку не удалось. Выражаю соболезнования родным и близким. Окажем семье всю необходимую помощь", - написал губернатор в своем telegram-канале.

Напомним, атака произошла 26 августа, из-за беспилотника пострадала многоэтажка на улице Пушкина. 38-этажный жилой комплекс "Волга Скай" называют визитной карточкой Саратова. Это самый высокий жилой дом в городе, располагается на набережной реки Волга. Квартиры бизнес-класса в ЖК стоят до 36 млн рублей. В результате атаки разрушены несколько квартир.