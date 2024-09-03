Глава СК хочет знать, как напавший на уральских журналистов мигрант пользуется интернетом под арестом

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин намерен разобраться в ситуации с нападением мигранта на журналистов в Екатеринбурге. Обвиняемый иностранец каким-то образом пользуется интернетом, находясь под арестом.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, в Екатеринбурге продолжает обсуждаться инцидент, связанный с нападением мигранта на сотрудников региональной телекомпании.

"На данный момент обвиняемый находится под стражей, однако, со слов журналистов, продолжает пользоваться интернетом. Кроме этого, на одной из видеозаписей из зала суда мигрант неадекватно себя ведет и оскорбляет журналистов", - отметили в ведомстве.

Сейчас по данному факту расследуется уголовное по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе расследования и сложившейся ситуации.

Напомним, все случилось 5 июня у одного из домов по улице Сулимова в уральской столице. Двое уроженцев Таджикистана напали на сотрудников местной телекомпании "Крик-ТВ", снимавших репортаж. В результате инцидента было повреждено имущество работников СМИ.

Позже выяснилось, что в этом месте существует целый подземный город по легализации мигрантов.