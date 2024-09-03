В Госдуме предложили ФСИН создать тюрьму для террористов за полярным кругом

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил письмо в адрес директора Федеральной службы исполнения наказаний Аркадия Гостева с предложением создать на архипелаге Шпицберген или Новая Земля тюрьму для террористов с особыми условиями содержания.

Он сослался на необходимость обеспечения национальной безопасности РФ. Парламентарий указал, что жестокость террористов доказывает необходимость их изоляции. Он привел в пример трагедию теракта с захватом заложников в бесланской школе №1, которая произошла 20 лет назад. Сухарев привел в пример мировую практику, в том числе американскую тюрьму Гуантанамо, которая находится на Кубе, Бангкванг в Таиланде, Санте во Франции, Тадморскую тюрьму в Сирии, Мегиддо в Израиле.

"Учитывая, что у террористов нет национальности и вероисповедания, считаю, что их изоляция поможет избежать распространения идей экстремистской направленности среди других заключенных", - сказано в документе.

"Еще в 2015 году я предлагал инициативу по созданию отдельной тюрьмы для террористов, потому что они как зараза. Один попадает в камеру, и через неделю они уже все исповедуют радикальный псевдо-ислам. Это касается не только ислама. Безусловно, для них нужна особая тюрьма, желательно, за полярным кругом, где они будут содержаться в особых условиях, и уже никуда эта зараза не денется. С учётом последних событий в Ростовской области, в Волгоградской, мы считаем, что эта тема стала еще более актуальной, чем в 2015 году", - подчеркнул парламентарий, сообщает РИА "Новости".