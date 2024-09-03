Отечественные банки стали просить подтверждения приема денег в Китае

На фоне усложнения расчетов с КНР отдельные банки России стали просить импортеров, желающих отправить платеж в Китай, письменное заверение, что местный банк точно примет деньги.

Чтобы заранее узнать судьбу платежа, китайский поставщик связывается с менеджером своего банка, описывает детали и спрашивает, примет ли тот деньги. Эту информацию поставщик передает российскому партнеру, который письменно подтверждает своему банку, что платеж пройдет.

Речь идет только о тех российских банках, которые сохраняют возможность делать прямые платежи в банки КНР. Это связано с частыми возвратами платежей.

Управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев называет такие ситуации достаточно массовым явлением, сообщают "Ведомости".

Ранее стало известно, что банки Китая стали отказываться от приема средств не только в случае, если они идут из России, но даже если в платежных документах указаны русские имена.