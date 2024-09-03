Долги по кредиткам россиян выросли почти в 1,5 раза

Долги россиян по кредитным картам увеличились почти в полтора раза за год.

В июле текущего года их общий объем приблизился к 5 трлн руб., что стало рекордом. Это связано с ростом потребительского спроса и инфляции, а также в увеличении зарплат. Граждане считают, что они легко смогут закрыть задолженность.

Кроме того, интерес к кредитным картам увеличивается на фоне высоких ставок по потребительским займам. При этом просрочка по "пластику" растет, а ставки после окончания грейс-периода достигают 25–40%, сообщают "Известия".

Ранее президент РФ Владимир Путин констатировал, что с инфляцией необходимо бороться в первую очередь за счёт роста предложения товаров и услуг. Он удивился, что рост ключевой ставки не снижает кредитной активности.