Бюджет "Экономики данных" вырос до 2,3 трлн рублей

Национальный проект "Экономика данных и цифровая трансформация государства" будет представлен 4 сентября.

Его презентует на Восточном экономическом форуме его куратор — вице-премьер Дмитрий Григоренко. Согласно паспорту проекта, всего на его реализацию планируется потратить 2,3 трлн руб., в том числе из федерального бюджета 996,5 млрд руб., и еще 1,3 трлн руб. предполагается изыскать во внебюджетных источниках.

Нацпроект состоит из восьми федеральных проектов. Самый затратный — "Инфраструктура доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»" (1,3 трлн руб.). В его рамках будет создана низкоорбитальная спутниковая группировка для обеспечения высокоскоростного доступа к интернету на всей территории России, а также построены сети 5G/IMT-2020 в городах-миллионниках и установлены российские базовые станции 5G-Ready. Также в многоквартирных домах городов с населением более чем 100 тыс. человек будет обеспечена возможность доступа в интернет на скорости от 1 Гбит/с.Федеральный проект "Цифровые платформы в отраслях социальной сферы" предполагает внедрение сервисов взаимодействия с россиянами "для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде". Бюджет составит 122 млрд руб. Еще 197 млрд руб. планируется выделить на федеральный проект "Искусственный интеллект". На "Цифровое государственное управление" направят 327 млрд руб. — он предполагает перевод госуслуг в онлайн-форму, запуск и поддержку государственных сайтов и приложений.

Реализация федерального проекта "Отечественные решения", который предусматривает переход операторов связи на российские базовые станции, стимуляция спроса бизнеса на российские IT-решения, потребует выделения 125,8 млрд руб.

"Прикладные исследования и перспективные разработки" предполагают, в частности, развитие квантовых процессоров и сетей связи. На проект предусмотрено 84,9 млрд руб.

На "Инфраструктуру кибербезопасности" выделят 68,7 млрд руб., на "Кадры для цифровой трансформации" — 41,9 млрд руб.

Таким образом бюджет нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" вырос еще на несколько сотен миллиардов рублей. Его реализация намечена на 2025-2030 годы. Ранее планировался бюджет в 1,5 трлн руб., теперь сумма увеличилась до 2,3 трлн руб., и больше половины от этой суммы предстоит найти во внебюджетных источниках. Эксперты считают, что текущая версия нацпроекта подразумевает скорее создание IT-инфраструктуры, чем делает упор на данные, сообщает Forbes.