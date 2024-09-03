В московских аэропортах может стартовать эксперимент по сбору биометрических данных с прибывающих иностранцев

С 1 декабря 2024 года в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский может стартовать рассчитанный на 1,5 года эксперимент по сбору биометрических данных с прибывающих в Россию иностранцев, следует из проекта правительственного постановления.

Речь о цифровых фотографиях и отпечатках пальцев, которые будут собираться сотрудником погранслужбы ФСБ на пунктах пропуска через границу. В Минцифры ранее говорили, что эксперимент планируется провести в два этапа. На первом биометрию обяжут сдавать всех прибывающих иностранцев. Исключения будет граждан Белоруссии, детей до шести лет, дипломатов и членов их семей, сотрудников международных организаций и их представительств, аккредитованных в РФ.

На втором этапе для безвизового въезда иностранцам потребуется сдавать биометрию заранее, в специальном приложении для смартфона, а также создавать в нем и направлять властям заявление о целях посещения страны не менее чем за 72 часа до въезда. При визовом въезде "оператор единой биометрической системы" должен сам разместить в ней информацию о ранее сданной иностранцем биометрии (если таковая имеется).

В Минцифры указала, что эксперимент с биометрией является распространенной мировой практикой. В России попытки обязать приезжих сдавать биометрию предпринимаются еще с 2014 года. В 2021 году Госдума приняла внесенный правительством закон, обязывающий сдавать отпечатки пальцев иностранцев, въезжающих без виз в РФ на срок свыше 90 дней или на любой срок для осуществления трудовой деятельности. Такую процедуру приезжие должны проходить сами в месячный срок, сообщает "Коммерсант".

Ранее стало известно, что иностранцы, въезжающие в Турцию, будут проходить процедуру дактилоскопии. Анкара хочет ввести систему миграционного контроля, аналогичную действующей в США и Великобритании, сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликай. Он не уточнил, когда новые правила вступят в силу.