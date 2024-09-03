Задержанного генерала Муминджанова этапировали в Москву

Задержанного генерал-майора Валерия Муминджанова, которого обвиняют в получении взятки, этапировали в Москву.

Муминджанов был задержан в Воронеже, в дальнейшем его этапировали в Москву для следственных действий, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Сумма взятки, по предварительным данным, составила больше 20 млн руб.

Установлено, что в собственности Муминджанова и его семьи находится недвижимость в Москве и Воронеже на общую сумму более 120 млн рублей. Законность их приобретения сейчас проверяется.