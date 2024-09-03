Украина ввела санкции против российской авиационной отрасли

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указы, которые вводят санкции в отношении российской авиационной отрасли.

Соответствующие документы появились на сайте главы государства. Ограничения затронут акционерные общества "Международный аэропорт Внуково", "Аэро-Шереметьево", "Аэропорт Пулково", "Аэропорт Краснодар", а также общество с ограниченной ответственностью "Домодедово Эрфилд" и др.

Санкции коснулись компании "Аэростан" и холдинга "Новапорт". В общей сложности под ограничения попали 73 юридических и 74 физлица, которые связаны с авиационной отраслью России.

Ранее российский миллиардер Алишер Усманов заявил, что санкции в отношении бизнесменов России по политическим мотивам являются "колоссальной ошибкой" западных стран. По его словам, из-за вводимых ограничений страдает сама Европа.