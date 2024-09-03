ЦБ РФ сформулировал несколько сценариев для экономики

Центробанк России выпустил проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы.

Решения в рамках ДКП, и прежде всего динамика ключевой ставки, будут зависеть от того, какой сценарий развития экономики окажется наиболее точным. В новом документе регулятора базовый сценарий и три альтернативных. Рисковый сценарий включает новый глобальный кризис и падение мировой экономики уже в 2025 году, а дезинфляционный подразумевает успешность внутрироссийских инвестиций и рост производительности плюс потенциала экономики.

Наиболее вероятным (базовым), Банк России считает достаточно оптимистичный сценарий, предполагающий, что рост экономики на протяжении трех лет постепенно увеличивается с 1% до 2%, инфляция будет находиться около 4%, а ключевая ставка поэтапно снизится до нейтрального уровня — около 8%.

Все риски в остальных сценариях можно разделить на две части — внутренние и внешние. Внутренние риски могут прийти с двух сторон — предложения и спроса. Предложение имеет шансы на рост, если инвестиции российского бизнеса, сделанные после 2022 года, окажутся достаточно эффективными и компании смогут производить с меньшими издержками.

Сторона спроса выглядит скорее проинфляционной. Россияне могут активно тратить, в том числе из-за ожиданий высокой инфляции, а государство — поддерживать или даже развивать льготные программы, например, субсидировать инвестиции компаний. Усложнение доступа к импорту почти автоматически влияет на стоимость потребительской корзины — если российские производители видят снижение конкуренции, они активнее повышают цены.

Внешние риски проявляются в сценарии значительного замедления роста мировой экономики: рецессии в США и Европейском союзе, низких темпов роста в КНР. Для России это означает падение цен на традиционные экспортные товары и может обернуться неприятными последствиями — от падения ВВП на 3-4% до инфляции около 13-15%, сообщает Forbes.

Напомним, Российское аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА прогнозирует на горизонте двух лет постепенное снижение инфляции до уровня, близкого к целевому. В 2025 году диапазон составит 4-6%, в 2026 году – 3,5-5,5%. Как заявил директор группы суверенных и региональных рейтингов агентства Дмитрия Куликова, краткосрочные и долгосрочные процентные ставки будут снижаться в 2025–2026 годах, а ключевая ставка ЦБ РФ - до 7–8%.