В авиакатастрофе на Камчатке погиб финансовый директор РФС и его жена

Финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин и его жена Полина погибли при крушении Ми-8 в Камчатском крае.

Как сообщает пресс-служба организации, коллектив РФС выразил соболезнования родным и близким погибших. "Я запомню Арсения как большого профессионала, который любил футбол и стремился сделать его лучше», – заявил президент РФС Александр Дюков. Отмечается, что Союз финансово поддержит семью погибшего сотрудника и оплатит организацию похорон.

Напомним, 31 августа была утеряна связь с вертолетом Ми-8, который следовал с посадочной площадки в районе вулкана Вачкажец в поселок Николаевку Елизовского района Камчатского края. В пункт назначения вертолет не прибыл. Сообщалось, на борту воздушного судна могли находиться 22 человека: три члена экипажа и 19 туристов. По предварительным данным, никто из них не выжил.