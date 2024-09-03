Зеленский заявил о сложной ситуации в Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский признал сложную ситуацию для украинских Вооруженных сил.

Речь идет о покровском и торецком направляниях. По словам главы государства, операция в Курской области может повлиять на эту ситуацию. "Может быть уменьшение обострения из-за уменьшения количества российских военных. Но пока мы видим, что там сложно", — заявил президент, сообщает "РБК-Украина".

Ранее стало известно, что Киевский режим перебросил под Красноармейск одну из своих немногих наступательных бригад "Кара-Даг" с целью затормозить российское наступление. Численность бригады около 2 тыс. человек.