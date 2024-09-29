В районе станицы Старокорсунской на Кубани столкнулись грузовик и рейсовый автобус, пострадали как минимум семь человек, сообщил оперштаб региона. От мощного лобового удара машины загорелись. Последствия ДТП сняли на видео очевидцы. Они сообщают, что есть пострадавшие. Движение по дороге перекрыто. На месте работают экстренные службы, сообщают "Кубанские новости".