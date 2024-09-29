Площадь лесного пожара в Ростовской области увеличилась с 20 до 82 гектаров

Площадь лесного пожара в Милютинском районе Ростовской области увеличилась с 20 до 82 га. Существует угроза распространения огня на хутор Варламовка в регионе, сообщили Накануне.RU в Департаменте лесного хозяйства по Южному федеральному округу.

"Крупный лесной пожар на территории Селивановского лесничества распространился в направлении хутора Варламовка Селивановского сельского поселения, население которого составляет 115 человек. В настоящее время идет тушение земель (сухой травы) сельского поселения хутора Варламовка. От ландшафтного пожара повреждено домостроение и хозяйственная постройка.



Принимаются меры по недопущению переходов огня на строения.

Пожар произошел из-за атаки беспилотника. Ранее в регионе был введен режим ЧС.



В тушении лесного пожара участвуют 107 человек и 48 единиц техники.