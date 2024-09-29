В Ростовской области ввели режим ЧС из-за лесного пожара

В Милютинском районе Ростовской области в результате падения БПЛА начался лесной пожар. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Василий Голубев, передает корреспондент Накануне.RU.

На территории лесничества в Селивановском сельском поселении с 14.00 введен режим ЧС. В тушении задействовано 102 человека и 44 единицы техники. В расположенном рядом хуторе Варламовка огнем повреждены жилой дом и хозпостройка.

Работу пожарных осложняет сильный ветер. К борьбе с огнем привлекли вертолет МЧС.