ВСУ потеряли 18 560 военнослужащих на Курском направлении

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 18 560 военнослужащих, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Также противник потерял 133 танка, 64 боевые машины пехоты, 97 бронетранспортеров, 850 боевых бронированных машин, 550 автомобилей, 146 артиллерийских орудий, 32 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 38 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 18 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, установка разминирования УР-77 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника вклинившейся на территорию Курской области.

При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены шесть попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь.