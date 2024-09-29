По делу экс-замглавы Минобороны РФ Дмитрия Булгакова могут появиться новые фигуранты

СК продолжает устанавливать всех фигурантов дела бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

"По настоящему уголовному делу необходимо установить всех соучастников преступлений, выполнить иные следственные и процессуальные действия, необходимость которых возникнет в ходе следствия", - сказано в материалах дела.

Сейчас кроме экс-замминистра по делу проходят еще два фигуранта: его однокурсник Геннадий Селезнев и генеральный директор компании "Нева-Балт СПб" Герман Яковлев.

Всем им вменяют в вину мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное преследование Булгакова связано с заключением контрактов на установку и настройку систем внутреннего и наружного освещения в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге, которые должны были привести к более экономичному расходу электричества.