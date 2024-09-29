В Барнауле загорелся мебельный комбинат

В Барнауле загорелось шестиэтажное административное здание, в котором располагается мебельный комбинат. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе МЧС России.

Площадь пожара составляет 1000 квадратов.

"Из горящего административного здания уже спасен человек. На месте работают 37 специалистов и 10 единиц техники. Привлечен пожарный поезд", - говорится в сообщении.

В горящем здании работают семь звеньев газодымозащитников МЧС России

Развернуты три боевые участка тушения.