В Барнауле загорелся мебельный комбинат
В Барнауле загорелось шестиэтажное административное здание, в котором располагается мебельный комбинат. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе МЧС России.
Площадь пожара составляет 1000 квадратов.
"Из горящего административного здания уже спасен человек. На месте работают 37 специалистов и 10 единиц техники. Привлечен пожарный поезд", - говорится в сообщении.
В горящем здании работают семь звеньев газодымозащитников МЧС России
Развернуты три боевые участка тушения.