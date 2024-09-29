Российские военные освободили Макеевку

Российские подразделения группировки "Запад" освободили Макеевку в ЛНР, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, а также девять автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, 155-мм гаубица М198 производства США, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании. Уничтожены три склада боеприпасов.

Нанесено поражение живой силе и технике 44-й, 53-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районе Купянска, Макеевки, Григоровки, Торского. Отражена контратака штурмового подразделения ВСУ.