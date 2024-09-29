В Воронеже 12 автомобилей пострадали от обломков БПЛА

Администрация Воронежа ведет работу по ликвидации последствия падения обломков беспилотных летательных аппаратов, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Сергей Петрин.

"В Коминтерновском районе управа уже работает вместе с управляющей компанией. В той квартире, где был пожар, сегодня планируют заменить два окна, а завтра есть договоренность по монтажу двери. Также завтра (с привлечением альпинистов) начнем замену кладки балкона", - сообщил он.

От падения обломков пострадали 12 автомобилей.

В Левобережном районе выявлены повреждения балкона одной из квартир. Они незначительные, но все необходимые работы будут оперативно проведены.