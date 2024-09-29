По делу о гибели детей в Красноярском крае допрошен представитель производителя дихлофоса

Представитель новосибирского производителя средств от насекомых, чья продукция была найдена в доме у отравившейся семьи в Красноярском крае, допрошен в качестве следователя. Продукцию с завода изъяли для исследований, сообщает ТАСС со ссылкой на СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

"В рамках расследования уголовного дела по поручению следователя в качестве свидетеля допрошен представитель изготовителя инсектицидного средства. Также проведен осмотр на заводе по изготовлению инсектицидного средства.Также изъята продукция для проведения необходимых исследований", - говорится в сообщении.

Напомним, что семья обратилась за медицинской помощью 21 сентября с признаками отравления. В тот же день в больнице умерли два ребенка — девочка 6 лет и мальчик 13 лет, 22 сентября в реанимации скончалась девочка 11 лет, в ночь на 23 сентября — девочка 12 лет. Родители детей в тяжелом состоянии были в реанимации и пришли в себя 23 сентября. Мама четверых детей беременна пятым ребенком, его удалось спасти.

Из дома отравившейся семьи на экспертизу были отправлены удобрения, химикаты, таблетки для посудомоечной машины, остатки еды, ветеринарные лекарственные препараты. Одной из версий случившегося называли отравление дихлофосом. Также сообщалось, что четверо детей отравились средством для травли мух. Изначально предполагалось, что они варили пельмени сами и по ошибке добавили порошок вместо приправы. Однако судмедэксперты не обнаружили в организме одной из умерших девочек следов инсектицидного средства.