В Свердловской области Госавтоинспекторы ищут водителя, который скрылся после смертельного ДТП

В Свердловской области на 44 километре автодороги Николо-Павловское - Петрокаменское - Алапаевск произошло смертельное ДТП, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Примерно в 4.30 - 05.00 неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия. От полученных травм сбитый мужчина погиб на месте. Его личность устанавливается.

Также полицейские разыскивают водители.

"По факту происшествия органы внутренних дел проводят расследование. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителю явиться в полицию для дачи объяснений, кроме того граждан, ставших очевидцами данного ДТП или располагающих какой - либо информацией, просим сообщить об этом в дежурную часть МУ МВД России "Нижнетагильское" по телефонам: + 7(3435)47-70-01, 97-65-84, конфиденциальность гарантируется", - говорится в сообщении.