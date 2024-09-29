Развивают изобретательность, дают профессию и учат любить Родину: об уникальных детских садах Екатеринбурга

27 сентября департамент образования Екатеринбурга показал журналистам необычные детские сады города. Корреспондент Накануне.RU в ходе этого пресс-тура также посетил три уникальных дошкольных учреждения, в которых дети занимаются изобретательством, живописью, плотницким делом и впитывают нравственные ценности.

В детском саду №107, находящемся на Эльмаше, каждый ребенок может найти себе дело на любой вкус и раскрыть свои таланты в самых неожиданных областях.

Девочки на настоящих швейных машинках шьют одежду – пока только для кукол. Мальчики обучаются плотницкому делу. Воспитанник этого детского сада в свои годы уже умеет пользоваться ручной пилой, шуруповёртом, уровнем и другими инструментами.

В кабинете робототехники дети могут раскрыть талант к инженерному делу, построить модели из конструкторов "Лего". Два раза в неделю проходят занятия по 3D-программированию, на которых ребята могут создать свои собственные модели и распечатать их на 3D-принтере.

Среди прочего, каждый ребенок может узнать тонкости такой профессии как сити-фермер. В специальной теплице учат выращивать растения, овощи и ягоды. Этот процесс тоже очень автоматизирован – с помощью компьютера можно запрограммировать полив и контроль света.

"Наша задача – дать детям знание о многообразии профессий и о том, что представляет собой та или иная профессия", – так видит миссию детского сада его заведующая Татьяна Мантурова.

Детский сад № 564 в районе парка Маяковского открылся в 1980 году. Снаружи он выглядит вполне обыкновенно, но зайдя внутрь, попадаешь в самый настоящий музей.

Первое, что бросается в глаза – огромная картина, на которой изображена "Хозяйка медной горы" – персонаж из сказов Павла Бажова, которому и посвящена вся экспозиция. Из-за небольшого размера, все пространство этого садика стремятся задействовать по максимуму.

Одна из ключевых миссий этого детсада – формирование патриотизма. Его прививают через знакомство с историческим и культурным наследием не только всей страны, но и родного края – Свердловской области и Урала.

Детям активно прививают любовь к чтению, основной акцент делают на произведениях русских и советских писателей. В садике проходят "интегрированные занятия", на которых дети могут ощутить себя в роли работника музея, например, билетера или экскурсовода. Это, как и в детском саду на Эльмаше, является элементом профориентации.

Дети также занимаются живописью. Дошкольное учреждение является организатором городского конкурса "Русская живопись", а его воспитанники неоднократно занимали в этом конкурсе первые места.

В рамках выставки "Ожившие картины", которую проводит детский сад, ребята могут "повторить" картины известных художников.

"Учим любить Родину, любить самого себя, быть русским", – декларирует ценности дошкольного учреждения воспитатель Наталья Витальевна.

Детский сад №53 "Планета детства" на ул. Начдива Онуфриева в декабре ждёт юбилей – он открылся в 2014 году. Здесь просторные и яркие коридоры, у детсада много общего со школой – он имеет кабинетную систему, а все дети носят одинаковую форму и галстуки, сильно похожие на те, которые носили пионеры в СССР, разница лишь в цвете. Как и в предыдущем садике, детям активно прививают патриотизм. В этом учреждении он выражен, пожалуй, в ещё более яркой форме.

Но все же "визитная карточка" этого садика – развитие изобретательства.

"Мы каждый год предлагаем какую-нибудь тему. Например, в Год семьи мы предлагаем разработать изобретение, связанное с семьёй, с жизнью в семье, какими-то бытовыми вопросами", – рассказывает Сергей Новоселов, научный руководитель проекта "Детская академия изобретательства", на базе которой и был создан детский сад.

Однако привязка к символу того или иного года вовсе не обязательна – дети имеют полную свободу в выборе того, что и для чего изобретать. "Они видят, что птичкам тяжело зимой – они разработали автоматическую кормушку", – добавляет Сергей Новоселов.