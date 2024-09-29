29 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

Бот в Telegram для сдачи украинских военных в плен запущен в России

Бот в Telegram для сдачи украинских военных в плен, разработанный российской военной разведкой и бригадой "Эспаньола", запущен в России, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника информационно-аналитического центра "Мелодия" 88-й РДБр "Эспаньола" Евгения Рассказова с позывным Топаз.

"В настоящий момент разведывательный информационно-аналитический центр совместно с главным управлением Генштаба - разведкой - запустили бот (@oko_saurona2_robot) для того, чтобы с нами имели возможность связаться люди, желающие бороться за освобождение Украины от западной оккупации, потому что там все больше и больше людей <…> на той стороне готовы присоединяться к нам. Они понимают, что за нашими спинами - мир и закон, а вокруг них сейчас происходит настоящий концлагерь какой-то, что-то среднее между концлагерем и скотобойней. И люди через этот бот могут связаться с нами и получить самую оперативную, безопасную связь и взаимодействие", - сказал он.

Рассказов отметил, что благодаря совместным действиям ВС РФ и добровольческой бригады "Эспаньола" в районе Часова Яра удалось обеспечить качественный огневой контроль тыловых позиций и логистики противника, активное выбивание его средств связи, обеспечения, наблюдения, антенн БПЛА.

"Находящиеся там и вынужденные держать оборону боевики Вооруженных сил Украины в настоящий момент, мягко скажем, деморализованы. Именно поэтому мы предлагаем связь через наш бот. Бот разработан и используется совместно с разведкой Генштаба ВС РФ. Соответственно, мы можем гарантировать безопасность, соответствие реальности нашим обещаниям в полной мере. И призываем противника не отдавать свои жизни за какие-то сомнительные амбиции заокеанских хозяев, а сдаваться в плен и выбирать жизнь", - заключил он.

Теги: Бот, Telegram, плен, военнослужащие


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